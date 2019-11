© foto di www.imagephotoagency.it

Quale momento migliore per realizzare il primo gol in bianconero se non nel derby? Matthijs de Ligt ha deciso la stracittadina di Torino numero 199 con un gol da rapace d'area di rigore su assist di Higuain: "Ancora braccio, ancora in area di rigore - scrive TMW - sarebbe il terzo rigore causato della stagione, ma il VAR dice no, contraddicendosi. Buon per l'olandese, non certo un campione di fortuna. Non si scoraggia e gioca una delle gare più pulite della sua esperienza bianconera, rischiando anche di andare in gol e poi facendolo davvero".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve.com: 7