© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chiude Vitolo, salva su Joao Felix, cancella Correa con la giocata difensiva della serata: uno spettacolo". La Gazzetta dello Sport motiva così il suo 7 in pagella al giovane difensore della Juventus nella gara di ieri sera contro l'Atletico Madrid. "Gambe in spalla e spalla sulle gambe" era non a caso il nostro gioco di parole ieri sera, Matthijs de Ligt ha difeso infatti con piglio, fisico e fare da mestierante scafato, mettendosi finalmente alle spalle le critiche di quest'avvio di stagione con una prestazione degna dei fasti dell'Ajax. E, soprattutto, con un prodigioso intervento salva-risultato nel finale che gli ha permesso di strappare quasi all'unanimità un bel 7,5 in pagella. Leggermente più "severa" solo la rosea, ma il nuovo De Ligt sembra davvero l'uomo giusto per blindare la difesa bianconera di oggi e di domani.

Questi tutti i voti di De Ligt:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoJuve: 7,5