Le pagelle di de Ligt: sicuri sia stato infortunato 3 mesi? Come un colpo da 100 milioni

vedi letture

Dopo tre mesi contro il Cagliari è arrivato l'esordio stagionale di Matthijs de Ligt, fin qui alle prese con un infortunio, e la sua prima prova dell'annata ha strappato applausi ai quotidiani. La Gazzetta dello Sport scrive che "sembra che sia sempre stato in campo" e lo dipinge come una garanzia per chiusure, anticipi e appoggi. Sette in pagella, stesso voto del Corriere dello Sport, parlando di un olandese presente dappertutto e puntuale. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, mezzo voto in più dal Tuttosport: "Come un colpo da 100 milioni per Pirlo".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5