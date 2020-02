© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella serata del debutto in campionato di Eriksen, brilla Rodrigo De Paul. Sotto gli occhi di Walter Samuel, collaboratore del ct argentino Scolari, il fantasista dell'Udinese offre una prova convincente. Migliore dei suoi, oltre che per noi di TMW (voto 6,5), anche per il Corriere dello Sport: "tutto quanto fa di buono l'Udinese è roba sua". È una spina per l'Inter, evidenza Tuttosport. Meno entusiasti i quotidiani RCS, che evidenziano come con lo spostamento di Barella il numero 10 di Gotti vada più in difficoltà.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6