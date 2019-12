© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo 39 minuti di Udinese-Cagliari è Rodrigo de Paul a sbloccare la situazione con un destro portentoso che delizia anche i palati più fini. Torna al gol il nazionale argentino, a distanza di 50 giorni dall'ultima volta, ed è di fatto tra i migliori in campo. Una prova da 7 per Tuttomercatoweb.com e per La Gazzetta dello Sport, secondo cui le sue giocate sono da campione: "Allo stadio la gente va anche per questo", si legge. E poco interessa se alla fine non digerisce la sostituzione, come scrive il Corriere dello Sport. Stesso voto da Tuttosport, quotidiano per il quale la sua rete entra di diritto nella Top 5 del 2019.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttoudinese.it: 7