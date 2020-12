Le pagelle di de Paul: gol alla Maradona e prova sontuosa, sciorina calcio d'alto livello

vedi letture

E' uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e ne dà l'ennesima dimostrazione. Rodrigo de Paul è l'MVP di Torino-Udinese in un match fatto di tante cose buone da parte sua. Per La Gazzetta dello Sport merita un 7 in pagella: "Intanto il gol, scuola argentina, alla Maradona. E poi c'è pure la prestazione". Stesso voto dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, mentre Tuttosport gli assegna mezzo punto in più perché "sciorina una serie di giocate di alto livello".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7