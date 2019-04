L'estro e la classi di De Paul non bastano all'Udinese per evitare il ko sul campo della Roma. L'argentino è senza dubbio il migliore dei suoi, con La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 6,5 in pagella: "Qualche palla persa di troppo, però si sacrifica più di tutti e soprattutto ha piedi che cantano, in grado d'inventare spesso qualcosa di pericoloso". Stesso voto da TMW: "Senza dubbio il migliore dell'Udinese. Nel primo tempo è stellare, recupera palloni e fa ripartire i suoi. Assist e cross per i compagni. Nella ripresa, come il resto della squadra, cala nettamente".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6,5