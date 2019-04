© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se l'Udinese si è risollevata, almeno in parte, in classifica gran parte del merito è da ricercare nei piedi e nelle idee del suo uomo più talentuoso, quel Rodrigo De Paul ambito a più riprese dalle big italiane (e non solo). Due reti che sono valse la parità dopo che l'Empoli era andato in vantaggio, prima con Caputo e poi con Krunic, e in generale una prova da leader carismatico ancor prima che tecnico. E per la Gazzetta dello Sport "per un tempo sembra Alberto Tomba", da quanto le sue serpentine risultino illeggibili agli avversari.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5