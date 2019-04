Le pagelle di De Paul: l'unica corrente che può accendere l'Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

Rodrigo De Paul non è il migliore in campo solo perché Musso gli ruba la scena ma la sua prestazione è comunque molto positivo. L'argentino è senza dubbio l'uomo in più dei bianconeri e non è un caso se tante squadre in Italia e all'estero pensano a lui in vista del prossimo campionato. TMW scrive: "Quando attacca la spina è elettricità pura". La Gazzetta dello Sport scrive che è "dappertutto" e poi aggiunge: "Gestisce tempi e palla con saggezza". Gli manca solo il coniglio da cilindro quando con una magia sfortunata conclude sbattendo sul palo. Conclude Tuttosport scrivendo: "Rischia di fare davvero male quando si accende".

I voti

Tuttomercatoweb.com: 6.5

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 6.5

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 6.5