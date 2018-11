Le pagelle di De Paul - MVP dell'Udinese, si riscatta dopo Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sesto gol in campionato, De Paul torna dall'Argentina e trascina l'Udinese alla vittoria. Per TMW (voto 7,5 in pagella) è il migliore in campo: "Riscatta l’ultimo errore dal dischetto con un gol che è velocità e tecnica, le sue armi migliori. Pochi minuti dopo, serve una palla gioiello a Pussetto e Stryger Larsen, ma il primo la rovina controllando con la mano. È senza dubbio il migliore dei suoi". Anche La Gazzetta dello Sport elogia il dieci bianconero: "Tu dici 'è un po' giù' e lui mette il turbo: gol capolavoro per tempismo e velocità. Sempre più killer di questa Udinese.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7