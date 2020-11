Le pagelle di De Paul: nel giorno di Maradona, onora la 10. Uno dei migliori della Serie A

Nella giornata dedicata al 10 più grande, Rodrigo De Paul non fa mancare il suo contributo di spettacolo ed efficienza. L’argentino dell’Udinese, autore di due assist nella vittoria sulla Lazio, è come quasi sempre gli accade considerato tra i migliori dei suoi. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Nel giorno di Maradona onora il 10 che ha sulle spalle con una prova sontuosa”. Stesso voto anche per Tuttosport (“Conduce lo show, ruba la scena a Luis Alberto e incanta l’Olimpico”), si sale a 8 per il Corriere dello Sport: “Qualità e dinamismo, uno dei migliori della Serie A”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

TuttoUdinese: 7