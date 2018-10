Le pagelle di De Paul: qualità superiore. Altro assist e altra prova super

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra grande prestazione, altro assist in questo splendido inizio stagione. Rodrigo De Paul è l'anima dell'Udinese e anche nella gara persa a Bologna per 2-1 è stato il migliore dei suoi. Qualità superiore per il giocatore che è stato con la valigia pronta per tutta l'estate: fortuna di Velazquez che alla fine sia rimasto in bianconero.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7