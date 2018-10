Le pagelle di De Paul: quinto gol d'autore. Record in Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul non si ferma più. Quinto gol in campionato per l'argentino che dopo dieci giornate ha già stabilito il suo personale record. Si mette anche a disposizione dei compagni e la sua presenza in campo è fondamentale in entrambe le fasi. Davvero fantastico il destro a giro con cui ha battuto Radu e dai suoi piedi è nato anche il gol di Lasagna visto che è suo il cross che ha permesso all'italiano di sbloccarsi in campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5