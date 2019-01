Le pagelle di de Paul: sottotono, fa solo tanta confusione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se non gira Rodrigo de Paul spesso e volentieri non gira tutta l'Udinese. Se questa squadra ha una dipendenza è sicuramente quella dall'argentino, che ieri contro la Sampdoria non è mai entrato in campo davvero, quasi assente. Una partita leggera, in cui fa tanta confusione e non regala nessuno sprazzo dei suoi. Sottotono, da uno come lui ci si aspetterebbe qualcosa in più. Il risultato di 4-0 la dice lunga sull'importanza del numero 10 bianconero.

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5