© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giocatore superiore rispetto a tutti i compagni di squadra. Rodrigo de Paul ha qualità tecniche importanti e una duttilità che gli permette di cominciare da esterno, diventare poi mezzala, fare infine anche l'attaccante. Contro l'Inter è tra i migliori in campo e lo dimostra il fatto che, appena cala lui, tutta la squadra non più dove andare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che premia l'argentino con un 7 in pagella. Mezzo voto in meno da noi di Tuttomercatoweb.com, lodandone la pericolosità, e da Tuttosport. Mentre per il Corriere dello Sport de Paul è un giocatore che starebbe bene proprio nell'Inter: un calciatore da Champions.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttoudinese.it: 6,5