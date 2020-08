Le pagelle di De Roon - la sua diga per Bergamo: una prestazione monumentale

vedi letture

Per tutti è stato il migliore in campo, ma l'ennesima prestazione stellare di Marten De Roon non è bastata all'Atalanta per sconfiggere la corazzata PSG. La Gazzetta dello Sport lo associa al popolo bergamasco: "La diga resiste come i mattoni dei muratori di Bergamo". Il Corriere della Sera lo definisce "un gigante" mentre Tuttosport "monumentale". Per il Corriere dello Sport la sua prestazione è "da applausi" mentre infine, per TMW è il solito "maratoneta del pallone".

I voti:

TMW: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5