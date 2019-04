Le pagelle di De Roon: un rigore che vale tanto oro quanto pesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Marten De Roon è senza dubbio uno dei migliori in campo della partita vinta contro l'Udinese che vale il quarto posto solitario. "Quanto pesava quel rigore, Marten?" chiede La Gazzetta dello Sport, con il quotidiano che sottolinea la freddezza del centrocampista. Per TMW, l'olandese non è solo il match winner: "Il rigore segnato è la ciliegina su una partita in cui fa tutto e tutto bene". Il Corriere di Bergamo pone al centro della propria pagella, il calcio di rigore che cambia il segno della partita: "Dimostra due attributi così quando va sul dischetto e butta in rete una palla pesante una tonnellata".

I voti

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Il Corriere dello Sport: 6.5

Tuttosport: 7.5

Corriere di Bergamo: 6.5