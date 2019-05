© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' Marten de Roon il migliore in campo di Atalanta-Genoa secondo La Gazzetta dello Sport. Sette in pagella e giudizio più che positivo, paragonando addirittura il suo lancio per Barrow a quello classico di Platini. Già nel primo tempo, tra l'altro, aveva confezionato un assist delizioso, non sfruttato però da Zapata. Noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo valutato con un 6,5 per la prestazione di ieri, specificando comunque che sbaglia ben poche giocate. Stesso voto anche da Corriere dello Sport e Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5