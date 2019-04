© foto di www.imagephotoagency.it

Al posto giusto al momento giusto. Daniele De Rossi sa dove farsi trovare quando serve e la Roma si aggrappa al suo capitano per uscire dalla crisi. La sua rete pesa una Champions League intera, perché quello di Genova (contro la Samp) era l'ultimo treno utile probabilmente. Dopo un match abbastanza sonnolento, si erge ancora una volta a leader e toglie la sua squadra dai guai. Solo voti positivi, da noi e dai quotidiani. Dal sette in su. Perché non corre più come una volta, questo è certo, ma è vivo più di ogni altro compagno. E questo conta molto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7,5

Vocegiallorossa.it: 7