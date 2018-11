Le pagelle di De Sciglio - Dietro non si passa. Davanti passa lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Esce tra gli applausi quando Juve-United sembra un sogno". La 'Gazzetta dello Sport' premia la prestazione di Mattia De Sciglio, ieri schierato titolare all'Allianz Stadium da Allegri per la terza gara consecutiva. Sulla stessa lunghezza d'onda TMW: "Dietro non si passa. Davanti passa lui, che a un certo punto arriva persino a scherzare Pogba". Più critico il 'Corriere dello Sport: "All'inizio soffre molto, guadagna qualche punto nella ripresa". "C'è un momento in cui è il re indiscusso della fascia destra, ma solo un momento", scrive 'La Stampa.. Di seguito i voti.

Le pagelle di Mattia De Sciglio

TMW - 6.5

Corriere dello Sport - 5.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6

La Stampa - 6

Tuttojuve - 6.5