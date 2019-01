© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata da dimenticare per Mattia De Sciglio. Impiegato da difensore centrale per le assenze nel reparto arretrato della Juventus, l'ex Milan è stato tra i peggiori in campo nel 3-0 subito dalla Vecchia Signora contro l'Atalanta. "Spaesato da centrale difensivo", scrive infatti La Gazzetta dello Sport. Un problema, per Allegri, considerato che anche in campionato contro il Parma dovrebbe essere l'ex Milan a partire da titolare come centrale in difesa.