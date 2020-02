vedi letture

Le pagelle di de Vrij: regala il rigore decisivo come fece con la maglia della Lazio

Era l'ex più atteso all'Olimpico ed è stato protagonista, in negativo, per i nerazzrrui. Voto 5 per La Repubblica, con il quotidiano che boccia il centrale olandese: "Regala il rigore decisivo come fece con la maglia della Lazio nella sua ultima stagione in biancoceleste". Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo da dominatore, gigante fra i fischi. Ma la ripresa è un incubo. E il rigore non è il peccato più grave, Immobile per due volte gli fila via davanti agli occhi".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5

FcInterNews: 6