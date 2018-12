© foto di PHOTOVIEWS

Voto quasi unanime per Stefan De Vrij. Il difensore dell’Inter è risultato fra i peggiori in campo nel match contro il Chievo al “Bentegodi”. Prestazione non positiva aggravata dall’intervento in ritardo sulla spizzata di Stepinski che ha portato poi il gol di Pellissier. “Incerto e impreciso. Sbaglia qualche passaggio facile facile nel primo tempo, costringendo Skriniar a rimediare col fisico. Nel recupero si fa infilare alle spalle da Pellissier così come il proprio compagno di reparto” scrive TMW. Negativo anche il commento del Corriere della Sera: “Un disastro, tra i passaggi sbagliati e il duello perso con Stepinski che costa il pari”.

