© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al pari di Perisic, Stefan De Vrij è indicato come il peggiore in campo nella sconfitta dell'Inter contro l'Eintracht Francoforte. 'L'errore dopo 5 minuti pesa come un macigno sulle sorti europee dell'Inter e sull'economia della partita', si legge su TMW, mentre la Gazzetta dello Sport analizzando la sua prestazione si chiede malinconicamente: 'E' davvero lui?'.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb 5

FcInterNews 5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 4

La Repubblica 4