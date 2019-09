© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fino allo 0-4 il suo Sassuolo non la prende mai, il 'Papu' Gomez lo ringrazia per la grande libertà concessagli e il Sassuolo va a picco da tutte le parti. La squadra di Roberto De Zerbi stavolta non ha alibi: contro l'Atalanta passa sotto un tir per almeno un tempo e mostra ancora una volta la sua grave mancanza di continuità (e di certezze). "Un'alternanza continua tra partite convincenti e prove inguardabili", citando il Corriere dello Sport, che allude ovviamente al tracollo di ieri con la Dea, ma anche a quello con la Roma (sconfitta per 4-2). Si può fare di più, le insufficienze gravi ottenute nelle pagelle di tutte le testate nazionali (il Corriere dello Sport è l'unico ad andarci più leggero) lo dimostrano.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5