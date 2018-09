Le pagelle di Defrel: è in stato di grazia, gli riesce tutto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Capocannoniere della Serie A con due gol gol al Frosinone e due al Napoli: un bel biglietto da visita per chi a Roma era stato bollato come "sopravvalutato" forse troppo velocemente. A Genova Gregoire Defrel è rinato e con Quagliarella il feeling è sbocciato immediatamente: è in stato di grazia, anche dal punto di vista fisico sembra rinato e il Frosinone non ha potuto nulla contro di lui.

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 8