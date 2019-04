© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Gregoire Defrel il migliore della Sampdoria nella sconfitta rimediata ieri sera contro la Roma. L'unico, in mezzo a tanti attaccanti schierati da Giampaolo nel corso del match, a provarci davvero, a mettere in difficoltà la difesa avversaria. C'è voluto un grandissimo Mirante per dirgli di no in apertura. Becca gli applausi del Ferraris per un tackle su Kluivert e anche alla fine, quando il pubblico s'accorge che ancora corre, mai si ferma. Confeziona, tra le altre cose, anche un bell'assist per Quagliarella, che stranamente non lo sfrutta. Prima o seconda punta, addirittura trequartista: il tuttofare Defrel non sbaglia.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5