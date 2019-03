Le pagelle di Defrel: un gol e un assist per il riscatto dopo l'incidente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo gli ha dato subito la possibilità di riscattare quel tanto discusso incidente dopo aver bevuto un po' troppo. E Gregoire Defrel l'ha sfruttata al meglio, pur giocando in un ruolo non suo. Sulla trequarti si adatta bene e lotta su ogni pallone, mordendo le caviglie del calciatori del Sassuolo in ogni occasione. E' tra i migliori, merito di un gol e un assist, mica poca roba. Una prova di gran qualità che viene premiata dai quotidiani. Il Secolo XIX gli dà persino la palma di migliore in campo, meglio anche di Quagliarella, per la concretezza della sua partita. Ma anche dagli altri, com'è ovvio che sia, i voti sono più che positivi.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Secolo XIX: 7,5