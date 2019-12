Le pagelle di Demiral: mette in panchina De Ligt, ma è troppo irruente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ha messo in panchina De Ligt, ma i primi tre interventi fanno paura". Il Corriere dello Sport analizza così il 5,5 assegnato a Merih Demiral, ancora titolare nella vittoria della Juventus sulla Sampdoria. Ben più alto il voto di Tuttosport (6,5), con il quotidiano torinese che evidenzia il "mezzo passo indietro" del primo tempo, per poi scrivere che se la cava nella ripresa. Si torna sul 5,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che mette in risalto i tanti episodi di nervosismo. Il turco è troppo irruente anche per noi di TMW (comunque 6), come per il Corriere della Sera: "L'esuberanza atletica rischia di togliergli lucidità".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 6