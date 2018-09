Le pagelle di Dessena: sceneggiata e palle perse, disastro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol segnato di mano e giustamente annullato. Poi le incomprensibili proteste dopo che il VAR gli ha negato il gol. Ci va pesante La Gazzetta dello Sport con un bel 4,5 per il centrocampista del Cagliari: "Almeno un voto in meno per la furbata del tocco di mano che il VAR scopre in fretta, l'esultanza conseguente e la sceneggiata (a rischio rosso) con l'arbitro dopo l'annullamento. Se tutto questo non bastasse, è pure l'uomo che perde più palloni nel cagliari". Giudizio simile su TMW: "incide col gol, che viene giustamente annullato con l’ausilio del VAR. Il suo tocco di braccio è netto, inspiegabile la protesta ai danni dell’arbitro dopo il cartellino giallo.

