Le pagelle di Destro: a volte ritornano, in grande stile. E' l'inizio di una nuova storia?

A volte ritornano. E lo fanno in grande stile. Mattia Destro è l'MVP della gara tra Genoa e Milan. Voti altissimi per l'ex rossonero che è il mattatore della serata di Marassi. Maran gli dà la chance di giocare dall'inizio, non lo faceva dalla sfida contro il Napoli. La doppietta può essere l'inizio di una nuova storia, non solo col Grifone ma per una carriera che da troppi anni galleggia sull'anomimato. Al fianco di Shomurodov sembra formare una coppia perfetta.

Tuttomercatoweb.com 7.5

Gazzetta dello Sport 7.5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7.5