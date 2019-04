Le pagelle di Destro - Entra nel recupero, segna e decide: nuovo inizio?

© foto di Federico Gaetano

Entra al 93', segna al primo pallone toccato, decide una gara difficilissima e rinasce. Una storia pazzesca, un possibile nuovo inizio per lui e per il Bologna. Domenica da incorniciare per Mattia Destro, che porta momentaneamente i felsinei fuori dalla zona retrocessione e regala una giornata di gioia a tutta la città. I compagni lo celebrano come un eroe, lui esulta come al primo centro in Serie A. Non è un caso che entrambe le sue reti stagionali siano arrivate sotto la guida di Mihajlovic: il suo gol partita contro il Sassuolo è una vittoria personale, ma anche del nuovo tecnico. E gli altissimi voti in pagella parlano da soli...

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 8

Il Resto del Carlino 7

Bolognanews 7,5