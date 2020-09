Le pagelle di Destro - Il bomber in cerca di sé stesso che mister Maran vuole rigenerare

Sprazzi del vero Mattia Destro. In cerca di sé stesso ormai dall'addio alla Roma di ben cinque anni fa, l'attaccante del Genoa ieri pomeriggio ha mandato sicuramente un bel segnale: quasi a dire, "Io ci sono ancora!". "Gol semplice, ma anticipa tutti. Una traversa da fuori, ma soprattutto un lavoro costante di pressione. Sembra rigenerato", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla sua prestazione nella vittoria per 4-1 contro il Crotone. Mister Maran in rossoblù gli ha concesso fiducia e Destro lo ha ripagato fin da subito, sfiorando pure il raddoppio oltre al gol che ha aperto le marcature dell'incontro. Sarà la stagione del rilancio? Ancora presto per dirlo, ma le premesse ci sono tutte.

Questi tutti i voti odierni di Mattia Destro:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

GenoaNews1893: 7