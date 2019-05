© foto di Insidefoto/Image Sport

Questa volta il sigillo non porta punti, ma aumenta l'autostima: verrà buono in questo finale di stagione, dove la consapevolezza è un'arma vincente. Per Mattia Destro terzo centro stagionale alla prima palla toccata in gara, un gol davvero bello che fa ben sperare i tifosi rossoblù, troppo spesso delusi dalle prove del centravanti ex Roma, Siena e proprio Milan. Il Corriere della Sera scrive nostalgico: "Un gol come ai vecchi tempi, quando il futuro sembrava radioso".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

BolognaNews.it: 6,5