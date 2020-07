Le pagelle di Di Biagio: nuova sconfitta, certifica il fallimento a Ferrara

Ennesima sconfitta per la SPAL di Luigi Di Biagio che certifica, qualora ve ne fosse bisogno, il fallimento della sua avventura a Ferrara. Voti inevitabilmente bassi per il tecnico degli estensi. La Gazzetta dello Sport opta per il 5: "la SPAL si è arresa subito". Stesso voto per il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport sale a 5,5: "Difficile motivare una squadra già retrocessa".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5