Le pagelle di Di Biagio: SPAL rassegnata e abbandonata a se stessa

vedi letture

La sconfitta contro l'Udinese condanna di fatto la SPAL di Luigi Di Biagio alla retrocessione. Non aritmetica, ma quasi. E nei giudizi del post partita è messo in evidenza soprattutto il carattere rassegnato di una squadra a cui, come scrive La Gazzetta dello Sport, "manca cattiveria". Il tecnico "prova a salvare almeno l'onore" per il Corriere dello Sport. 5,5 su Tuttosport: "difficile cambiare qualcosa con calciatori abbandonati a loro stessi".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5