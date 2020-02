vedi letture

Le pagelle di Di Biagio - Tanta grinta, zero punti: il suo esordio non porta i risultati sperati

Male la prima per Luigi Di Biagio, che può festeggiare ben poco all'indomani del suo esordio sulla panchina della SPAL. Eppure, proprio grazie alla scossa portata dall'ex ct dell'Under 21 azzurra, gli estensi ieri pomeriggio avevano approcciato benissimo la sfida salvezza del Via del Mare contro il Lecce. Subito frizzanti e propositivi, sempre a testa alta e pronti a dare battaglia sia in parità che col risultato a sfavore, come dimostra il pareggio immediato firmato da Petagna a inizio ripresa. Una scarica di adrenalina che non è però bastata per tornare a casa con qualche punto utile per iniziare a scalare la graduatoria. "Con una classifica già compromessa, quella di Di Biagio sarà così una corsa ad handicap elevatissimo", sentenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport nella sua pagella dedicata al sostituto di mister Leonardo Semplici.

Questi tutti i voti di Luigi Di Biagio:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5