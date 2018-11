Le pagelle di Di Francesco: continuo miglioramento. Decisivo a Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gol e non solo. Federico Di Francesco ha avuto il merito di sbloccare una partita complicata per il Sassuolo, mettendo a segno la rete dell'1-0 nel primo tempo ma oltre a questo è stato uno dei più ispirati del Sassuolo nella trasferta contro il Chievo. Ottimo approccio, super gol e prestazione da incorniciare, per un calciatore che migliora di settimana in settimana.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

La Repubblica: 6,5