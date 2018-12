Un vero e proprio suicidio della Roma. Avanti di due gol i giallorossi si fanno recuperare dal Cagliari in 9 uomini per le espulsioni di Srna e Ceppitelli: fra i principali accusati c'è il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. 4 in pagella da Il Messaggero: "Sprecato in pochi minuti un tesoretto di due gol. La rete presa undici contro nove con difesa rinforzata con Jesus grida vendetta. I cambi alla fine sono stati dannosi, ma non c'erano grosse alternative in panchina. Siamo ai soliti problemi di carattere e di concentrazione". Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Non avrà molte alternative visti gli infortuni, ma i cambi danneggiano la squadra".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 3

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 4