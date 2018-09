Le pagelle di Di Francesco: la Roma subisce troppo. E ora c'è il Real

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma non ingrana e in questo momento subisce troppo, sia dal punto di vista numerico che caratteriale: la sfida contro il Chievo sembrava chiusa dopo il 2-0 di Cristante ma per Eusebio Di Francesco la situazione è grave, tanto che a Roma si parla già di un Pallotta infuriato e di un allenatore sotto osservazione. Non il viatico migliore per preparare una sfida difficilissima come quella contro il Real Madrid: in questo momento la squadra prende gol con troppa facilità e i quotidiani sono impietosi nei loro giudizi.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Tuttosport: voto 5

Corriere della Sera: voto 5,5