Non era il debutto più semplice, ma la sua Sampdoria è affondata commettendo errori imperdonabili in casa contro la Lazio. Eusebio Di Francesco ieri non ha trovato il bandolo della matassa, venendo completamente travolto da una realtà consolidata da anni come quella biancoceleste. Proprio per questo motivo, il ko per 3-0 di Marassi non deve accendere troppi campanelli d’allarme: la Samp è ancora un cantiere aperto e per vedere in campo le idee dell’ex tecnico della Roma servirà aspettare. Intanto, però, il campionato è iniziato con un ko pesante e i tempi della cessione societaria slittano pericolosamente di giorno in giorno alimentando un clima di grande incertezza. Non certo lo scenario migliore con cui iniziare la stagione.

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

SampdoriaNews: 5