Le pagelle di Di Francesco - un successo che porta serenità in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serviva una vittoria ed è arrivata, pur soffrendo più del dovuto. Come scrive Tuttosport (voto 7 in pagella per il tecnico), quello di Mosca è un successo fondamentale sia in ottica Champions che per la sua panchina. Con la pressoché certa qualificazione agli ottavi, potrà lavorare più serenamente. 6.5 il voto assegnato al tecnico giallorosso da La Gazzetta dello Sport: "Disegna la 15^ formazione titolare diversa in altrettante partite. Il mix è gradevole, ma il retrogusto amaro non manca, nello spreco delle tante occasioni".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 6.5

Il Tempo: 6

Vocegiallorossa.it: 6.5