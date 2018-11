Le pagelle di Di Lorenzo: non gioca male, ma c'è un errore imperdonabile

© foto di Federico Gaetano

A guardare nella sua interezza la prova fornita al San Paolo, Giovanni Di Lorenzo non ha completamente deluso. La spinta sulla corsia destra non l'ha fatta mancare, ma la sua prestazione viene macchiata da un grave errore che pesa in occasione del secondo gol. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, per la quale la sua prestazione è da 5 proprio perché "imperdonabile quel passaggio sbagliato che avvia l'azione del raddoppio napoletano". QS-La Nazione è della stessa idea, mentre dal Corriere della Sera arriva mezzo voto in più.

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

QS-La Nazione: 5

Corriere della Sera: 5,5