Il suo ritorno in panchina è senza alcun dubbio il gol più bello di questo primo turno di campionato. Dopo 40 giorni in ospedale per la prima parte di cure contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic ieri non si è voluto assolutamente perdere l’esordio in Serie A del suo Bologna, raggiuggendo la squadra in hotel nel pomeriggio per poi sedere clamorosamente in panchina al Bentegodi. Un colpo di scena, una bella notizia che va al di là di quanto abbiano detto il campo e il risultato dell'incontro (1-1 a Verona). Il guerriero Sinisa è apparso comprensibilmente molto provato, ma mai abbattuto. La sua battaglia è solo all’inizio, così come quella dei suoi giocatori, ai quali il tecnico serbo ieri ha dato un’altra grande, grandissima iniezione di fiducia e responsabilità. Una lezione da 10, secondo il Resto del Carlino.

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7

Resto del Carlino: 10