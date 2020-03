Le pagelle di Diakhaby: non si ripresenta nella ripresa, ma il danno ormai è fatto

Basta un tempo per impedire la remuntada del Valencia. È quello di Mouctar Diakhaby, difensore francese che agevola soprattutto la vittoria dell’Atalanta. Voti bassissimi per lui, a partire dal nostro 3,5. Poi si sale, per modo di dire, a 4 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (“Stende Ilicic dopo 87 secondi e poi completa il disastro”), come pure del Corriere dello Sport (“Non si ripresenta nella ripresa, ma il danno è irreparabile”). Serata da dimenticare per Tuttosport.

TMW: 3,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4