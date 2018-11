Le pagelle di Diawara: non convince, Ancelotti vuole di più da lui

© foto di Federico Gaetano

Uno dei pochi a non convincere tra i calciatori del Napoli, nell'anticipo vinto contro l'Empoli ieri sera, è stato Amadou Diawara. "Sembra imballato e poco determinato, l'impressione è che non sia contento", scrive La Gazzetta dello Sport, che lo rimanda con un 5,5 in pagella. Sulla stessa lunghezza d'onda Il Mattino, per cui la prova dell'ex Bologna è stata praticamente trasparente, con qualche danno più che altro. "Non illumina il gioco e questo non è quello che Ancelotti vuole da lui", scrive il quotidiano. Il Corriere della Sera invece lo promuove con un 6.

