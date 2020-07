Le pagelle di Diego Lopez: il suo Brescia è inguardabile. C'è modo e modo di perdere

Il Brescia perde un set in casa dell'Inter, Diego Lopez finisce sul banco degli imputati: voti molto negativi per il tecnico delle Rondinelle, che vedono la salvezza come una chimera, scrive il Corriere dello Sport. "Inguardabile", abbiamo scritto su TMW, mentre La Gazzetta dello Sport si chiede che fine abbia fatto la garra uruguaiana. "Sceglie di non giocarsi la partita", scrive il Corriere della Sera, mentre Tuttosport chiosa: "c'è modo e modo di perdere".

TMW: 3

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5