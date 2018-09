Le pagelle di Dimarco: da uomo-plusvalenza a giustiziere nerazzurro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se per l'Inter la visita del Parma si trasforma in un incubo, il sogno gialloblù lo costruisce Federico Dimarco, proprio un prodotto del vivaio nerazzurro, con un sinistro di rara precisione che sorprende Handanovic e va a infilarsi sotto l'incrocio. Beffardo, per l'Inter, essere punita da un calciatore forse ceduto frettolosamente (e per evidenti ragioni di Fair Play Finanziario nella scorsa stagione al Sion, ndr) e che avrebbe meritato una chance, vista anche la scarsa disponibilità di laterali attuale.

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 8

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5