© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato in estate, Koffi Djidji sta prendendo per mano la difesa del Torino. Recuperato in extremis per la Lazio, all'Olimpico è autore di una prestazione da grande difensore, diventando praticamente l'incubo di Ciro Immobile, una bomba che lui disinnesca ad ogni occasione. Sempre puntuale, è decisivo su Correa prima e l'attaccante di Torre Annunziata dopo. Poi anche su Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tutti i laziali sbattono su di lui.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7