Giornata poco brillante per Berat Djimsiti, chiamato a sostituire Palomino nella sfida più difficile, quella contro la Juventus. Se gli attaccanti bianconeri non sono poi così pericolosi, non si può dire lo stesso di lui: prima manda il pallone alle spalle di Berisha, al secondo minuto, poi si fa più volte uccellare dagli avversari, più scaltri di lui. Salva su Mandzukic (quasi casualmente) ma non è abbastanza per redimersi. Il voto di TMW non può che essere 4,5: "Autogol a parte, non prende mai le misure sugli avversari. Perde il contatto con CR7 sul 2-2, poi salva su Mandzukic ma in maniera rocambolesca".

Tuttosport : 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5